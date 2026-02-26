انهيار العلاقة بين درة وأحمد العوضي في مسلسل علي كلاي

شهدت الحلقة التاسعة من على كلاى تصاعدًا دراميًا مثيراً، بعدما وصلت العلاقة بين ميادة، التي تجسدها درة، وزوجها على الذي يجسده أحمد العوضي، إلى نقطة اللاعودة. يعرض مسلسل على كلاى على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch It.

القرار فجّر غضب ميادة، التي واجهته بانفعال واضح، في مشهد حمل قدراً كبيراً من الألم والخذلان، خاصة بعد محاولاتها السابقة للحفاظ على زواجها بشتى الطرق.

درة - مسلسل علي كلاي

الانفصال الجديد يفتح الباب أمام تحولات درامية كبرى في مسار الأحداث، ويضع ميادة أمام مرحلة مختلفة تمامًا، قد تعيد تشكيل شخصيتها ومسارها خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، عمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.