محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا سويسريًا ضمن مبادرة "تعالوا نعرف مصر"

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد مبادرة " تعالوا نعرف مصر" المعنية بالترويج للسياحة الداخلية، بحضور وفد سويسري من الزائرين، وذلك في إطار تعزيز جهود المحافظة لتنشيط السياحة والتعريف بالمقومات البيئية والتراثية التي تزخر بها.

وخلال اللقاء، رحّبت المحافظ بالوفد، مؤكدةً حرص المحافظة على فتح آفاق التعاون مع مختلف المبادرات والكيانات المعنية بالترويج السياحي، بما يسهم في إبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية فريدة تجمع بين أنواع السياحات المختلفة، كما استعرضت أبرز المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة، وما شهدته البنية التحتية من تطوير، مشيرةً إلى اهتمام الدولة بدعم المحافظات الحدودية ودمجها ضمن الخريطة السياحية العالمية. كما حَرِصت على الاستماع إلى أهم ملاحظاتهم و مقترحاتهم حول مواقع الزيارة لإمكانية تطويرها والمواقع المتميزة للحفاظ عليها.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، مشيدين بما لمسوه من طبيعة خلابة و ثراء ثقافي وتراثي يعكس أصالة المجتمع المحلي.