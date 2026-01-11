وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

يصل وفدا من حركة حماس القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، لإجراء جولة مشاورات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية".

وبحسب المصادر، فمن المقرر أن تتعلق المشاورات مع المسؤولين المصريين، بلجنة إدارة غزة، التي ستُشكَّل من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية.

وأضافت المصادر ، أن الوفد سيضم كذلك حسام زاهر جبارين، وباسم نعيم، وغازي حمد.

وعلى جانب آخر، كشفت تقارير فلسطينية، تعرض مسجد "أبو مدين"، الواقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة، "لهجوم بالمدفعية ونيران مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و412 شهيدا، و171 ألفا و314 مصابا، منذ أكتوبر 2023.