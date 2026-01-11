قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد إيران| تفاصيل

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء لبحث الردود المحتملة على الاحتجاجات الجارية في إيران،  هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أمريكية، أشارت إلى أن الإدارة ستدرس تعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت، ونشر أسلحة إلكترونية سرية ضد مواقع عسكرية ومدنية في إيران، وفرض عقوبات إضافية على النظام، بل وحتى شن ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، أحرق المتظاهرون  في إيران مسجداً آخر، وبجانب ذلك أضرموا النار في عدد من المصاحف، في استمرار للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها طهران منذ أسبوعين.

وأفادت تقارير رسمية عن "هدوء في الشوارع" بعد اعتقال شخصيات رئيسية، فيما أكد قائد الشرطة الإيرانية أن "المواجهات مع مثيري الشغب قد اشتدت" وأن "عدداً كبيراً من الاعتقالات قد تم"، وتفيد المعارضة بوجود انتشار مكثف لقوات الأمن وطائرات دوريات في الجو.

وأرسل التلفزيون الإيراني مراسليه لإظهار هدوء الشوارع وبث مظاهرات مؤيدة للنظام، وعقد البرلمان جلسة استثنائية، وهتف رئيسه خليفة قاليباف "الموت لأمريكا!"، وهدد إسرائيل بضربة استباقية، وشجع بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، المتظاهرين قائلاً: "لا يمكنكم قتل إرادة الشعب، فالطغاة دائماً ما ينتهي بهم المطاف إلى نفس النتيجة".


وأشار قائد الشرطة الإيرانية، أحمدي نجاد ، صباح اليوم ، إلى أن الجمهورية الإسلامية قد صعدت من حدة مواجهتها للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أسبوعين مطالبين بإسقاط النظام، قائلاً إن "مستوى المواجهة مع مثيري الشغب قد ازداد"، وإن "اعتقالات واسعة النطاق" قد نفذت الليلة الماضية بحق شخصيات رئيسية متورطة في أعمال الشغب، مؤكداً أن المعتقلين سيُقدمون للعدالة بعد استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الشرطة الإيرانية إسرائيل ضربات عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها؟

تويوتا كراون موديل 2026

بتقنيات متقدمة.. مواصفات تويوتا كراون 2026 الجديدة

تركب عربيه ايه مستعملة في مصر

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد