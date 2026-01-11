وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد إيران| تفاصيل

من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء لبحث الردود المحتملة على الاحتجاجات الجارية في إيران، هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أمريكية، أشارت إلى أن الإدارة ستدرس تعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت، ونشر أسلحة إلكترونية سرية ضد مواقع عسكرية ومدنية في إيران، وفرض عقوبات إضافية على النظام، بل وحتى شن ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، أحرق المتظاهرون في إيران مسجداً آخر، وبجانب ذلك أضرموا النار في عدد من المصاحف، في استمرار للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها طهران منذ أسبوعين.

وأفادت تقارير رسمية عن "هدوء في الشوارع" بعد اعتقال شخصيات رئيسية، فيما أكد قائد الشرطة الإيرانية أن "المواجهات مع مثيري الشغب قد اشتدت" وأن "عدداً كبيراً من الاعتقالات قد تم"، وتفيد المعارضة بوجود انتشار مكثف لقوات الأمن وطائرات دوريات في الجو.

وأرسل التلفزيون الإيراني مراسليه لإظهار هدوء الشوارع وبث مظاهرات مؤيدة للنظام، وعقد البرلمان جلسة استثنائية، وهتف رئيسه خليفة قاليباف "الموت لأمريكا!"، وهدد إسرائيل بضربة استباقية، وشجع بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، المتظاهرين قائلاً: "لا يمكنكم قتل إرادة الشعب، فالطغاة دائماً ما ينتهي بهم المطاف إلى نفس النتيجة".



