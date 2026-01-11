ترامب: فنزويلا الآن تحت حماية الولايات المتحدة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه لن يتدفق مزيد من النفط أو الأموال إلى كوبا عبر فنزويلا.

وأوضح ترامب أن فنزويلا الآن تحت حماية الولايات المتحدة.

في سياق متصل، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ وطنية، هدفها حماية الأموال المتأتية من مبيعات النفط الفنزويلي والمودعة في حسابات وزارة الخزانة الأميركية، ومنع إخضاعها لأي إجراءات قضائية أو مطالبات بالحجز.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان مرفق بالأمر التنفيذي، أن هذا القرار يندرج ضمن مساعي الإدارة الأميركية إلى تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن حماية هذه العائدات تعد ضرورة تمس الأمن القومي الأميركي.

كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن استغلال الاحتياطات النفطية الهائلة التي تمتلكها فنزويلا شكل أحد الأهداف الرئيسية للإطاحة بنظام مادورو.