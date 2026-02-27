أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعًا مع فريق عمل شركة "كلين كربون" لبحث عرض تنفيذ نموذج وحدة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود عالي الجودة "SRF"





أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيادة الدكتورة منال عوض حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (20 : 26 فبراير 2026).

أبرز الأنشطة والفعاليات:

الجمعة 20 فبراير 2026



عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع فريق عمل شركة "كلين كربون"، لبحث عرض تنفيذ نموذج وحدة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود عالى الجودة ""SRF، كفرصة استراتيجية لمعالجة تحديات إدارة المخلفات، ودعم إزالة الكربون فى صناعة الأسمنت، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.





كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك في إطار التنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط العمل والملفات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.





السبت 21 فبراير 2026:

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بزيارة تفقدية لمؤسسة " بهية " للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للمرأة بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار دعم جهود الدولة والمجتمع المدني في مجال الرعاية الصحية للمرأة المصرية، وذلك بحضور المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، والأستاذة ليلى سالم عضو مجلس الأمناء.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي من بينها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، بجانب منظومة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية (النظافة الميدانية والتخلص الآمن)، علاوة على ملفات أخرى وهي: التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وملف تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.





الأحد 22 فبراير 2026:

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء حول المرور الميدانى لفرق القطاع علي نقاط مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات وذلك بالتنسيق مع قطاعي الإدارة الاستراتيجية والتعاون الدولي بالوزارة، حيث أوضح التقرير أن لجنة من القطاع تابعت أعمال صيانة نقاط مسار العائلة المقدسة فى بعض المحافظات هي ( أسيوط- البحيرة- المنيا ) ورصدت اللجنة خلال الزيارة عدد من الملاحظات فيما يخص قطاعات (الإنارة والتشجير ورفع المخلفات ).





كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى إطار مواجهة التلوث البلاستيكى، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بالوزارة.



الأثنين 23 فبراير 2026:



استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار جهود الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة.





كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضى فى عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية .





الثلاثاء 24 فبراير 2026:

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في إطلاق مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "أبواب الخير"، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة؛ ونظمها صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم في جميع المحافظات.





واجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع وفد جمعية محبي الأشجار برئاسة الأستاذة أسماء الحلوجي، وبحضور عدد من القيادات وذلك في إطار دعم جهود المجتمع المدني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأهلية في مجالات حماية البيئة وتشجيع مبادرات التشجير .





وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعًا مع مجموعة "المانع القابضة" لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروع متكامل لتدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج الوقود الحيوى Biodiesel))، وذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الإدارة الآمنة للمخلفات وتعظيم الاستفادة من الموارد.





واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفداً من الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء إبراهيم محروس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الجديدة والتى تقوم الهيئة بتنفيذها على أرض المحافظات فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومرافق الدفن الصحى الآمن وفقاً للعقود المبرمة بين الجانبين .





كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من شركة سكاتك Scatec النرويجية، برئاسة السيد/ محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة المشروعات الجارية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بالمحافظات، وذلك بمشاركة كل من المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور عدد من القيادات .





الأربعاء 25 فبراير 2026:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع عدد قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية وذلك بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، للمتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة فى إطار التنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط المرحلة المقبلة وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ملفات الوزارة والتنسيقات الجارية مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات فى تلك الملفات .





وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بمحافظة المنيا وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 24 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .





كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الثمانين لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.





الخميس 26 فبراير 2026:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لبحث عملية تداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية والصحية سواء بالمستشفيات أو المعامل والعيادات الخاصة أو المراكز التشخيصية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، الدكتور محمد علاء الدين مدرس جراحة الوجه والفكين كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.