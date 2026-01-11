قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الجدد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس النواب
قافلة «زاد العزة» الـ113 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من ميناء رفح
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل

قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا| تفاصيل
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا| تفاصيل
ياسمين القصاص

في تطور لافت على صعيد السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا يهدف إلى تأمين وحماية العائدات المالية الناتجة عن مبيعات النفط الفنزويلي، والموجودة حاليا تحت سيطرة الولايات المتحدة. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد سياسي واقتصادي متواصل عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وما تبعه من تحركات أميركية لإعادة رسم المشهد في الدولة الغنية بالنفط.

أمر تنفيذي لحماية العائدات النفطية

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ وطنية، هدفها حماية الأموال المتأتية من مبيعات النفط الفنزويلي والمودعة في حسابات وزارة الخزانة الأميركية، ومنع إخضاعها لأي إجراءات قضائية أو مطالبات بالحجز.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان مرفق بالأمر التنفيذي، أن هذا القرار يندرج ضمن مساعي الإدارة الأميركية إلى تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن حماية هذه العائدات تعد ضرورة تمس الأمن القومي الأميركي.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن استغلال الاحتياطات النفطية الهائلة التي تمتلكها فنزويلا شكل أحد الأهداف الرئيسية لإطاحة نظام مادورو.

ضغوط على شركات النفط

وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع عقد في واشنطن، دعا خلاله ترامب كبرى شركات النفط العالمية إلى الاستثمار في فنزويلا، في محاولة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة في البلاد.

إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، دارين وودز، أعرب عن تشككه في جدوى الاستثمار، معتبرا أن فنزويلا تظل "غير مواتية للاستثمار" ما لم تنفذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية كبرى.

خلفية تاريخية وخلافات مالية

وكانت شركتا "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" قد انسحبتا من السوق الفنزويلية عام 2007، عقب رفضهما تنفيذ قرار الرئيس الفنزويلي آنذاك، هوغو تشافيز، القاضي بتخلي الشركات الأجنبية عن حصة الأغلبية لصالح الدولة.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الشركتان إلى استرداد مليارات الدولارات، تقولان إن فنزويلا مدينة لهما بها نتيجة مصادرة أصولهما.

وفي الوقت الراهن، تعد شركة "شيفرون" الأميركية الشركة الوحيدة التي ما زالت تمتلك ترخيصا رسميا للعمل داخل فنزويلا.

حماية قانونية خاصة للعائدات

وينص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على منح عائدات النفط الفنزويلي المحتفظ بها في الولايات المتحدة حماية قانونية خاصة، تمنع المحاكم أو الدائنين من الاستيلاء عليها أو استخدامها لتسوية نزاعات مالية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن أي استيلاء على هذه الأموال من شأنه أن يقوض الجهود الأميركية الرامية إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.

العقوبات والرهان على النفط

ومنذ عام 2019، تخضع فنزويلا لعقوبات أميركية مشددة، وعلى الرغم من امتلاكها نحو خمس الاحتياطات العالمية من النفط، لم تتجاوز مساهمتها في الإنتاج العالمي نسبة 1% خلال عام 2024، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ويرى ترامب أن استغلال هذه الاحتياطات يمثل فرصة استراتيجية، لا سيما في إطار مساعيه لخفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، وهو ملف يشكل أولوية سياسية بارزة لإدارته.

تصعيد عسكري يسبق القرار

ويأتي هذا الأمر التنفيذي بعد أسبوع واحد فقط من تنفيذ القوات الأميركية عملية عسكرية خاطفة في العاصمة الفنزويلية كراكاس، أسفرت عن إلقاء القبض على نيكولاس مادورو، ومقتل عشرات من عناصر الأمن الفنزويليين والكوبيين، في عملية وصفت بأنها مفصلية في مسار الأزمة الفنزويلية.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد