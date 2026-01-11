الحرية أقرب من أي وقت مضى.. ترامب: مستعدون لمساعدة الشعب الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الإيراني، وذلك دون توضيح طبيعة هذه المساعدة.



ونشر ترامب، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، رسالة تضامن مع من يقفون في وجه النظام الإيراني، حيث كتب ترامب يقول إن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى، والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".



كما صرّح السيناتور ليندسي جراهام، حليف ترامب من ولاية كارولاينا الجنوبية، اليوم للشعب الإيراني بأنهم "قد لفتوا انتباه الرئيس ترامب"، متوقعاً أن "كابوسهم الطويل سينتهي قريباً"، حسب تعبيره. وقال جراهام "لقد لاحظ الرئيس الأمريكي وكل من يحب الحرية شجاعتكم وعزمكم على إنهاء الظلم".



وأوضح جراهام ما يعتقد أن ترامب يقصده بعبارة "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى"، وأشار إلى أن "المساعدة قادمة".