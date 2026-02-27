ثقافة قنا يطلق سلسلة لقاءات توعوية لتعزيز قيم التراحم المجتمعى

شهد فرع ثقافة قنا، تنفيذ سلسلة من فعاليات ثقافية ولقاءات توعوية مكثفة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والديني وتعزيز الهوية الوطنية بالمحافظات خلال شهر رمضان المعظم.

وتنوعت الأنشطة الثقافية، والتي استهلت بالجانب التوعوي الديني، حيث نظم بيت ثقافة دشنا بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية محاضرة بعنوان "غزوة بدر.. دروس وعبر"، تحدث فيها الشيخ مجدي عبد الغني، عن أول انتصار عسكري للمسلمين، مؤكداً أن قيم الوحدة والإصلاح هي الركيزة الأساسية للنجاح.

وفي سياق متصل، عقد قصر ثقافة نجع حمادي ندوة بعنوان "رمضان شهر الإحسان"، استعرض خلالها الشيخ محمد المغربي، فضائل الشهر الكريم وقيم الكرم والتراحم التي يجب أن تسود بين أفراد المجتمع.

فيما نظم بيت ثقافة فرشوط بمدرسة الشهيد إبراهيم طايع محاضرة بعنوان "الإسلام دين التواصل"، أوضح فيها الشيخ أبو الحسن محمد، أن الإسلام يدعو إلى توطيد العلاقات الاجتماعية عبر الكلمة الطيبة وصلة الرحم.

بينما احتفت مكتبة الطفل والشباب بقفط، باللغة العربية في لقاء أدبي بعنوان "اللغة العربية جمال ومعنى"، قدمه الأديب يحيى أبو عرندس، مشدداً على دور اللغة في بناء الوعي وترسيخ الانتماء الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

كما استضافت مكتبة قصر ثقافة قوص، محاضرة نوعية بعنوان "أنواع الهارد ديسك والفروق بينها"، قدمها المدرب سيد مصطفى، وتضمنت عرضاً عملياً للفروق بين وحدات التخزين الحديثة “HDD, SSD, NVMe” وكيفية اختيار الأنسب للأجهزة وفقاً لمعايير الأداء والسعر.

تأتي هذه الفعاليات تحت إشراف أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، وضمن إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، لتعكس حراكاً ثقافياً شاملاً يجمع بين العلم والدين والأدب.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدور التنويري الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة في تشكيل وعي الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة الثقافية والفنية تمثل حائط الصد الأول ضد الأفكار المتطرفة، وتسهم بشكل فعال في اكتشاف المواهب المبدعة من أبناء المحافظة ورعايتها، بما يعزز من قيم المواطنة والانتماء لدى الأجيال الجديدة.





