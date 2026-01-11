دويتشه بنك: تطورات فنزويلا تمر بهدوء على الأسواق العالمية

تساءل بنك الاستثماري التجاري الألماني "دويتشه بنك" عمّا يتطلبه الأمر فعلاً لكي تتحول الأحداث الجيوسياسية إلى عامل مؤثر في الأسواق المالي، وذلك نظراً لتعامل المستثمرين العالمين مع أحدث التطورات في فنزويلا بهدوء نسبي.



وقال هنري ألين، المحلل لدى البنك، إن الأحداث في فنزويلا "هيمنت على اهتمام الأسواق منذ عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرا إلى أنه "باستثناء عدد محدود من الأصول المتأثرة مباشرة، مثل السندات الفنزويلية وأسهم شركات النفط الأمريكية، فإن الأسواق العالمية بقيت إلى حد كبير غير متأثرة".



ووفقاً لدويتشه بنك، فإن هذا التفاعل يتماشى مع نمط تاريخي طويل الأمد.

وكتب ألين أن "الأحداث الجيوسياسية لا يكون لها تأثير طويل الأجل على الأسواق إلا بقدر ما تؤثر في متغيرات اقتصادية كلية أخرى، مثل النمو والتضخم".



وأضاف أنه عندما لا تنتقل هذه الصدمات إلى المؤشرات الاقتصادية الأوسع، "يميل تأثيرها في الأسواق إلى أن يظل محصوراً في الأصول المتأثرة مباشرة، دون أن يمتد إلى بقية الأسواق".



وأشار البنك إلى عدد من الحالات التاريخية التي أدت فعلاً إلى تحولات جوهرية في الأسواق العالمية، من بينها العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في عام 2022، وحرب الخليج في عام 1990، وصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي.



وأوضح ألين أنه في كل هذه الحالات "حدثت قفزات كبيرة بما يكفي في أسعار النفط أثرت في التضخم العالمي، ودفعت البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً" كما أدت هذه الارتفاعات إلى «صدمة سلبية في جانب العرض أضرت بالنمو، ومن ثم بأرباح الشركات وأسواق الأسهم».



وعلى النقيض من ذلك، يرى دويتشه بنك أن الصدمات التي تفتقر إلى قناة انتقال اقتصادي واضحة "تشهد ردود فعل محدودة في الأسواق، حتى وإن كانت بالغة الأهمية من الناحية الجيوسياسية".