خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوبا ردا على ترامب: "لسنا مرتزقة" ونتمتع بحق استيراد الوقود من الأسواق

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال برانو رودريغيز، وزير الخارجية الكوبي إن لبلاده الحق المطلق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره، وذلك ردا على تصريح للرئيس دونالد ترامب.



 

كوبا: لسنا مرتزقة ولا نمارس الابتزاز


 

وأضاف وزير خارجية كوبا: "لسنا مرتزقة ولا نمارس الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الآخرين على عكس الولايات المتحدة".


 

وكتب الوزير الكوبي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "مثل أي دولة أخرى، تتمتع كوبا بالحق المطلق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره والتي تمارس حقها في تطوير العلاقات التجارية دون تدخل أو خضوع لإجراءات قسرية أحادية من جانب الولايات المتحدة".


 

و من جانبه، حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولة كوبا، اليوم الأحد، على "التوصل إلى اتفاق" أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.


 

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".



 

وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

و اعتبر ترامب، الأسبوع الماضي، أن كوبا على وشك السقوط، معتبرا أنه سيكون من الصعب على هافانا الصمود، من دون دخل من النفط الفنزويلي، ومستبعدا الحاجة إلى تدخل عسكري أمريكي في هذا البلد.

وزير الخارجية الكوبي دونالد ترامب مرتزقة التدخل العسكري الولايات المتحدة

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

محافظ كفر الشيخ..

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

