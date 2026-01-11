كوبا ردا على ترامب: "لسنا مرتزقة" ونتمتع بحق استيراد الوقود من الأسواق

قال برانو رودريغيز، وزير الخارجية الكوبي إن لبلاده الحق المطلق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره، وذلك ردا على تصريح للرئيس دونالد ترامب.







كوبا: لسنا مرتزقة ولا نمارس الابتزاز





وأضاف وزير خارجية كوبا: "لسنا مرتزقة ولا نمارس الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الآخرين على عكس الولايات المتحدة".





وكتب الوزير الكوبي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "مثل أي دولة أخرى، تتمتع كوبا بالحق المطلق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره والتي تمارس حقها في تطوير العلاقات التجارية دون تدخل أو خضوع لإجراءات قسرية أحادية من جانب الولايات المتحدة".





و من جانبه، حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولة كوبا، اليوم الأحد، على "التوصل إلى اتفاق" أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.





وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".







وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

و اعتبر ترامب، الأسبوع الماضي، أن كوبا على وشك السقوط، معتبرا أنه سيكون من الصعب على هافانا الصمود، من دون دخل من النفط الفنزويلي، ومستبعدا الحاجة إلى تدخل عسكري أمريكي في هذا البلد.