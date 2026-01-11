9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3

أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) عن توقيعها عقدًا لتوسيع إمدادات ألمانيا من منظومة الدفاع الجوي "آرو 3"، وقد تم توقيع العقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتقدر قيمته بنحو 9.8 مليار شيكل.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة، بما في ذلك عقد التمديد الموقع حديثًا، 20 مليار شيكل لصالح إسرائيل.

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق، تم نشر منظومة "حيتس 3" (Arrow 3) الإسرائيلية في ألمانيا، وهي المنظومة التي حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية والتي تُعد الأكثر تقدما في مجال اعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى داخل القارة الأوروبية.

ورغم الانتقادات العلنية التي وجّهها ميرز لإسرائيل خلال الحرب وقراره فرض حظر على بعض صادرات الأسلحة الهجومية، فقد حرص في زيارته الحالية على التأكيد أن برلين ثابتة في تحالفها مع تل أبيب.

وأكد أن ألمانيا تقف "بوضوح" إلى جانب إسرائيل، في حين لعبت حكومته دورًا في دعم مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن".