أكدت ألمانيا التزامها تجاه سكان غزة وترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى مصر لتوزيعها على السكان هناك. من خلال الصليب الأحمر الألماني، حيث قدمت ١٠٠٠٠ كيس نوم و٧٥٠٠ مجموعة من أدوات النظافة من خلال رحلتين جويتين للمساعدات في يومي ٢ و٣ يناير ٢٠٢٦.

ألمانيا تجدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

وسيتم نقل الشحنة من العريش إلى حدود قطاع غزة وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها، وقد تم تمويل هذه الشحنات من جانب وزارة الخارجية الألمانية ومن خلال التبرعات، وهي الشحنة الحادية والعشرون من المساعدات التي يرسلها الصليب الأحمر الألماني إلى غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣.



وقال السفير الألماني يورجن شولس: ” إن الوضع في غزة صعب للغاية. لذلك تواصل ألمانيا تقديم المساعدة وتواصل هذا الالتزام من خلال الشحنة الحالية من أكياس النوم ومستلزمات النظافة. نحن ممتنون للتعاون الجيد مع مصر في إيصال وتوزيع المواد. من المهم أن تصل المواد الإغاثية بسرعة إلى محتاجيها“.

بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية لغزة تدعم ألمانيا كذلك الدول المجاورة مثل مصرمن أجل علاج الجرحى والمرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة قدمت ألمانيا لمصر مساعدات طبية بقيمة إجمالية قدرها ٣.١ مليون يورو بما في ذلك حاضنات وأجهزة تنفس صناعي. على الصعيد المحلي تدعم السفارة الألمانية في القاهرة مؤسسة Kinder Relief غير الحكومية بمبلغ إجمالي قدره ١٢٠ ألف يورو لتوفير الرعاية الطبية للأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة وأسرهم. وتجري حالياً المرحلة الثانية من المشروع.

وستواصل الحكومة الفيدرالية العمل عن كثب مع الشركاء المصريين والجهات الفاعلة الدولية من أجل تحسين الوضع في غزة وتعزيز عملية السلام.