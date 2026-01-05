قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
أخبار العالم

ألمانيا تجدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

ألمانيا تجدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
ألمانيا تجدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
كريم جمال

أكدت ألمانيا التزامها تجاه سكان غزة وترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى مصر لتوزيعها على السكان هناك. من خلال الصليب الأحمر الألماني، حيث قدمت ١٠٠٠٠ كيس نوم و٧٥٠٠ مجموعة من أدوات النظافة من خلال رحلتين جويتين للمساعدات في يومي ٢ و٣ يناير ٢٠٢٦.

ألمانيا تجدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

وسيتم نقل الشحنة من العريش إلى حدود قطاع غزة وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها، وقد تم تمويل هذه الشحنات من جانب وزارة الخارجية الألمانية ومن خلال التبرعات، وهي الشحنة الحادية والعشرون من المساعدات التي يرسلها الصليب الأحمر الألماني إلى غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣.


وقال السفير الألماني يورجن شولس: ” إن الوضع في غزة صعب للغاية. لذلك تواصل ألمانيا تقديم المساعدة وتواصل هذا الالتزام من خلال الشحنة الحالية من أكياس النوم ومستلزمات النظافة. نحن ممتنون للتعاون الجيد مع مصر في إيصال وتوزيع المواد. من المهم أن تصل المواد الإغاثية بسرعة إلى محتاجيها“.

ألمانيا تجدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية لغزة تدعم ألمانيا كذلك الدول المجاورة مثل مصرمن أجل علاج الجرحى والمرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة قدمت ألمانيا لمصر مساعدات طبية بقيمة إجمالية قدرها ٣.١ مليون يورو بما في ذلك حاضنات وأجهزة تنفس صناعي. على الصعيد المحلي تدعم السفارة الألمانية في القاهرة مؤسسة Kinder Relief غير الحكومية بمبلغ إجمالي قدره ١٢٠ ألف يورو لتوفير الرعاية الطبية للأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة وأسرهم. وتجري حالياً المرحلة الثانية من المشروع.

وستواصل الحكومة الفيدرالية العمل عن كثب مع الشركاء المصريين والجهات الفاعلة الدولية من أجل تحسين الوضع في غزة وتعزيز عملية السلام.

مساعدات إنسانية جديدة العريش قطاع غزة يورجن شولس السفير الألماني المساعدات الإنسانية لغزة الحكومة الفيدرالية

