تكنولوجيا وسيارات

منها ليون وA 200 ..سيارات شبابية 2026 في السوق المصري

سيارات شبابية 2026 في السوق المصري
سيارات شبابية 2026 في السوق المصري
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو داستر ، اوبل كورسا، كوبرا ليون، اودي A3، مرسيدس A 200 .

رينو داستر موديل 2026

تحصل سيارة رينو داستر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة اوبل كورسا موديل 2026 يصل إلي 44 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل كورسا موديل 2026

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

كوبرا ليون موديل 2026

تستمد سيارة كوبرا ليون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كوبرا ليون موديل 2026

تتوافر سيارة كوبرا ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 744 ألف جنيه .

اودي A3 موديل 2026

قوة سيارة اودي A3 موديل 2026 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

اودي A3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

مرسيدس A 200 موديل 2026

سرعة سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 القصوي تصل إلي 230 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس A 200 موديل 2026

يصل سعر سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 في سوق السيارات إلي 2 مليون و 390 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 داستر موديل 2026 كورسا موديل 2026 ليون موديل 2026 A3 موديل 2026

