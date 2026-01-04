قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين نيسان صنى و رينو تاليانت 2026

نيسان صنى و رينو تاليانت 2026
نيسان صنى و رينو تاليانت 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان صنى و رينو تاليانت موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان صني موديل 2026

نيسان صني موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك نيسان صني موديل 2026

نيسان صني موديل 2026

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وبها قوة 108 حصان، وخزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان صني موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 795 ألف جنيه .

