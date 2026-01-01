تختار ايه .. مازدا Cx 3 ام رينو اوسترال 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مازدا Cx 3 و رينو اوسترال موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

زودت سيارة رينو اوسترال موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

تستمد سيارة رينو اوسترال موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مازدا Cx 3 موديل 2026

مازدا Cx 3 موديل 2026

تحتوي سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key .

محرك مازدا Cx 3 موديل 2026

مازدا Cx 3 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 144 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 48 لتر، وبها قوة 110 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مازدا Cx 3 موديل 2026

مازدا Cx 3 موديل 2026

سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 199 ألف جنيه .