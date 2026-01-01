قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام الاستعانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة؟

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة
إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة
إبراهيم القادري

تحتاج السيارات للكثير من الاهتمام بأجزائها، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة ولمعان السيارة، وبالتالي يجب غسلها بانتظام ، ويجب تجفيفها بقطعة قماش ناعمة، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة واستخدام منتجات عالية الجودة.

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

وبعدها يتم تلميعها وتشميعها كل عدة أشهر لحماية الطلاء، بالاضافة إلي انه يجب تنظيف المقصورة الداخلية بانتظام باستخدام مكنسة ومواد تنظيف خاصة، مع الاهتمام بالتفاصيل مثل ، الإطارات والفتحات.

- إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة :

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

الغسيل والتجفيف

يجب غسل السيارة مرة كل أسبوعين لتجنب تراكم الأوساخ التي تتلف الطلاء.

استخدم منتجات مخصصة

استخدم شامبو سيارات خاص وابتعد عن المنظفات المنزلية، واستخدم قاعدة الدلوين ، وهو ان يتم استخدام دلو للماء والصابون وآخر للماء النظيف.

التجفيف الجيد

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

جفف السيارة فورا بمنشفة من الألياف الدقيقة لمنع بقع الماء، وحتي لا تتحرك بقايا ماء علي هيكل السيارة .

تجنب أشعة الشمس

اغسل السيارة في الصباح الباكر أو في يوم غائم ، وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .

التلميع والحماية

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

يجب ان يتم عمل تلميع دوري للسيارة كل 3 أو 4 أشهر لإعادة البريق وإزالة الخدوش الطفيفة.

تشميع طلاء السيارة

ضع طبقة شمع بعد التلميع لحماية الطلاء من العوامل الجوية وأشعة الشمس، وكرر العملية كل 3 أو 4 أشهر.

مواد مانعة للتسرب

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

لحماية السيارة لمدة طويلة الأمد، يمكنك استخدام مادة مانعة للتسرب كل 6 أشهر أو أكثر.

العناية بالمقصورة الداخلية

تنظيف المقصورة الداخلية بالمكنسة الكهربائية، ويجب استخدام المكنسة لإزالة الغبار عن السجاد والمقاعد.

استخدام منظفات خاصة

استخدم منظفات مخصصة للأقمشة والجلود للحفاظ على الأسطح، وضع طبقة عازلة للجلد.

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

تنظيف السجاد

قم بتنزيل السجاد القابل للإزالة واغسله بالماء والصابون، ثم جففه جيدًا.

الإطارات والعجلات

يجب تنظيف الإطارات والعجلات بفرشاة مناسبة ومنظف خاص،

تنظيف الأماكن الضيقة

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

لا تنس تنظيف الفتحات، والمصابيح الأمامية، والمرايات الجانبية لتكتمل النظافة.

واقيات الحماية

فكر في استخدام واقي غطاء للمحرك لحماية المقدمة من الحصى .

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

رامي رضوان

رامى رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي بعد صراع مع المرض

وائل جسار

الناس مش جاية ترقص.. وائل جسار ينفعل على منظمي حفله في بغداد

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

