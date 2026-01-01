تحتاج السيارات للكثير من الاهتمام بأجزائها، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة ولمعان السيارة، وبالتالي يجب غسلها بانتظام ، ويجب تجفيفها بقطعة قماش ناعمة، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة واستخدام منتجات عالية الجودة.

إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة

وبعدها يتم تلميعها وتشميعها كل عدة أشهر لحماية الطلاء، بالاضافة إلي انه يجب تنظيف المقصورة الداخلية بانتظام باستخدام مكنسة ومواد تنظيف خاصة، مع الاهتمام بالتفاصيل مثل ، الإطارات والفتحات.

- إرشادات للحفاظ على نظافة ولمعان السيارة :

الغسيل والتجفيف

يجب غسل السيارة مرة كل أسبوعين لتجنب تراكم الأوساخ التي تتلف الطلاء.

استخدم منتجات مخصصة

استخدم شامبو سيارات خاص وابتعد عن المنظفات المنزلية، واستخدم قاعدة الدلوين ، وهو ان يتم استخدام دلو للماء والصابون وآخر للماء النظيف.

التجفيف الجيد

جفف السيارة فورا بمنشفة من الألياف الدقيقة لمنع بقع الماء، وحتي لا تتحرك بقايا ماء علي هيكل السيارة .

تجنب أشعة الشمس

اغسل السيارة في الصباح الباكر أو في يوم غائم ، وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .

التلميع والحماية

يجب ان يتم عمل تلميع دوري للسيارة كل 3 أو 4 أشهر لإعادة البريق وإزالة الخدوش الطفيفة.

تشميع طلاء السيارة

ضع طبقة شمع بعد التلميع لحماية الطلاء من العوامل الجوية وأشعة الشمس، وكرر العملية كل 3 أو 4 أشهر.

مواد مانعة للتسرب

لحماية السيارة لمدة طويلة الأمد، يمكنك استخدام مادة مانعة للتسرب كل 6 أشهر أو أكثر.

العناية بالمقصورة الداخلية

تنظيف المقصورة الداخلية بالمكنسة الكهربائية، ويجب استخدام المكنسة لإزالة الغبار عن السجاد والمقاعد.

استخدام منظفات خاصة

استخدم منظفات مخصصة للأقمشة والجلود للحفاظ على الأسطح، وضع طبقة عازلة للجلد.

تنظيف السجاد

قم بتنزيل السجاد القابل للإزالة واغسله بالماء والصابون، ثم جففه جيدًا.

الإطارات والعجلات

يجب تنظيف الإطارات والعجلات بفرشاة مناسبة ومنظف خاص،

تنظيف الأماكن الضيقة

لا تنس تنظيف الفتحات، والمصابيح الأمامية، والمرايات الجانبية لتكتمل النظافة.

واقيات الحماية

فكر في استخدام واقي غطاء للمحرك لحماية المقدمة من الحصى .