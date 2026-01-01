تبدأ من 850 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" 2025 في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.



وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان يونى تى، وميتسوبيشي اكليبس كروس، وسيات اتيكا ، ودفسك 600 ، ورينو كارديان .

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

تحصل سيارة دفسك 600 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة دفسك 600 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 294 ألف جنيه .

قوة سيارة سيات اتيكا موديل 2025 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة سيات اتيكا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 609 ألف جنيه .

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 405 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 560 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

قوة سيارة شانجان يونى تى موديل 2025 تصل إلي 177 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .