تكنولوجيا وسيارات

أيهما تختار .. جيتور T1 أم شيري تيجو 4 برو 2026

جيتور T1 ام شيري تيجو 4 برو 2026
جيتور T1 ام شيري تيجو 4 برو 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيتور T1 و شيري تيجو 4 بروى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 1 موديل 2026

جيتور تى 1 موديل 2026

زودت سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وDaytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك جيتور تى 1 موديل 2026

جيتور تى 1 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وقوة 184 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور تى 1 موديل 2026

جيتور تى 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 585 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 635 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، وقوة 111 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 980 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 جيتور تى 1 موديل 2026 محرك جيتور تى 1 موديل 2026 شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

