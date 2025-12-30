من باريس إلى القاهرة.. رينو أوسترال الجديدة تشعل المنافسة بالسوق المصري

في إطار إستراتيجيتها لتعزيز تنافسيتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV‑C، أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن طرح رينو أوسترال Facelift الجديدة، في خطوة تعكس النجاح الذي حققته السيارة منذ تقديمها لأول مرة عام 2022، وتؤكد التزام العلامة الفرنسية بتطوير طرازاتها بما يلبي تطلعات العملاء من حيث التصميم والراحة والتكنولوجيا والكفاءة.

تجسد رينو أوسترال Facelift روح التصميم الفرنسي الحديث من خلال حجم خارجي متوازن وتفاصيل عالية التقنية تمنح السيارة حضورًا أكثر جرأة وتميزًا على الطريق. وشملت التحديثات الجديدة إعادة تصميم الواجهة الأمامية بالكامل، بما في ذلك غطاء المحرك والشبكة والمصد الأمامي، لتبدو السيارة أكثر ديناميكية وعصرية.

وتبرز الهوية البصرية الجديدة عبر نقوش الدايموند ثلاثية الأبعاد المحيطة بالشعار، والتي تنسجم مع التوقيع الضوئي الجديد، ما يعكس فلسفة رينو الحديثة ويؤكد الطابع التقني المتطور للسيارة.

كما زُودت أوسترال بمصابيح أمامية وخلفية جديدة بالكامل، مع اعتماد تقنية LED Vision كتجهيز قياسي، لتوفير رؤية محسنة وراحة بصرية أعلى في مختلف ظروف القيادة دون التأثير على مستخدمي الطريق الآخرين.

تحافظ رينو أوسترال الجديدة على واحدة من أهم نقاط قوتها في فئتها، والمتمثلة في المقاعد الخلفية القابلة للانزلاق لمسافة تصل إلى 16 سم، مع إمكانية ضبط زاوية الجلوس على ثلاث درجات 25 و27 و29 درجة، ما يمنح مرونة كبيرة في توزيع المساحة الداخلية وراحة أكبر للركاب.

وتصل مساحة الأرجل في المقاعد الخلفية إلى 27.4 سم، مع مساحة رأس تتجاوز 90 سم، ما يجعل السيارة مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء. كما تتراوح سعة التحميل بين 500 لتر، وتصل إلى 1575 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تعتمد رينو أوسترال Facelift على محرك 1.3 لتر تيربو يولد قوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، ليقدم أداءً سلسًا ومتوازنًا يجمع بين القوة والكفاءة، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر رينو أوسترال الجديدة في السوق المصري بأربع فئات لتناسب مختلف احتياجات العملاء، بأسعار رسمية كالتالي:

الفئة الأولى Evolution بسعر 1,390,000 جنيه

الفئة الثانية Techno بسعر 1,525,000 جنيه

الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,650,000 جنيه

الفئة الرابعة Alpine بسعر 1,750,000 جنيه

وتأتي الفئات مزودة بنظام OpenR Link مع شاشة لمس قياس 9 بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام OpenR Screen الذي يجمع بين شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وشاشة وسطية، مع دعم Bluetooth المطور.

كما يضم الكونسول الوسطي شاحنًا لاسلكيًا، ومدخلين USB‑C، ومنفذ 12V، لتوفير أقصى درجات الراحة والعملية.

وعلى صعيد الأمان، تتمتع جميع الفئات بسبع وسائد هوائية، إلى جانب باقة أنظمة مساعدة متقدمة تشمل رصد النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وفرامل الطوارئ عند الرجوع.

وتُعد فئة Alpine الإصدار الرياضي الفاخر، حيث تتميز بمقاعد من الألكانتارا، ولمسات رياضية على التابلوه والأبواب، وعتب أبواب يحمل شعار Alpine، لتمنح السيارة شخصية رياضية أنيقة.

وفي هذه المناسبة، صرّح عبد الرحمن سلطان، مدير عام رينو مصر، قائلاً: بدأنا العام بنجاح لافت مع رينو تالينت، ثم انضمام رينو كارديان في أبريل، تلاها الإطلاق المرتقب لداستر الجديدة كليًا في مايو. ويستمر النجاح القوي لطرازي ميجان وأوسترال، بما يعكس التزام رينو بتقديم مزيج متكامل من التكنولوجيا المتقدمة والراحة ومتعة القيادة. ونختتم هذا العام بافتتاح صالة عرض RNLT الجديدة، إلى جانب تقديم أوسترال Facelift، في خطوة تعكس رؤيتنا المستقبلية للسوق المصري.

من باريس إلى القاهرة، تواصل رينو أوسترال Facelift الجديدة تقديم تجربة قيادة تجمع بين الأناقة الفرنسية والتكنولوجيا المتقدمة والراحة العملية، لتؤكد مكانتها كخيار متفرد في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.