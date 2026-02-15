وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أديس أبابا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير، بأبناء الجالية المصرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز أواصر الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء اعتزاز مصر العميق بانتمائها الأفريقي، مشددًا على أن مصالح مصر ومستقبلها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالقارة الأفريقية، في ظل ما يجمعها بدول القارة من روابط تاريخية وثقافية ومصالح مشتركة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، باعتبارها منصات مهمة لدعم المصالح الوطنية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، مشيداً بالدور البارز لأبناء الجالية في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تعد من بين أكبر خمس دول مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بدعم منظومة العمل الأفريقي المؤسسي وتعزيز جهود التنمية والاستقرار في القارة، مؤكدًا في هذا السياق أهمية أن يتناسب حجم التمثيل المصري داخل مؤسسات الاتحاد مع حجم مساهمة مصر ودورها المحوري في أفريقيا، لافتًا إلى وجود كوادر مصرية متميزة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، إلى جانب المبتعثين والخبراء والدبلوماسيين الذين يشغلون مناصب قيادية داخل عدد من مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استمرار العمل على تعزيز هذا التمثيل خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم الكفاءات المصرية وتأهيلها وتشجيعها على الانخراط في العمل داخل المنظمات الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري ونقل الخبرات الوطنية إلى المؤسسات القارية. كما رحب وزير الخارجية بتلقي أي أفكار أو مقترحات من أبناء الجالية المصرية من شأنها تحقيق مصلحة الوطن وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن دورهم محل تقدير كبير من الدولة المصرية، وأن إسهاماتهم تمثل ركيزة أساسية في دعم المصالح الوطنية بالخارج، داعيًا أبناء الجالية إلى مواصلة الارتباط بالوطن وتعزيز التواصل معه والمساهمة في نقل الصورة الحقيقية عن مصر ودعم علاقاتها مع الدول الأفريقية.

وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، حيث حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية في أديس أبابا والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لتيسير الإجراءات القنصلية وتعزيز آليات التواصل مع البعثة الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة رعاية مصالح المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.