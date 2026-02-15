بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

كلما اقترب شهر رمضان الكريم، كلما ازداد البحث عن موعد صرف مرتبات فبراير، حيث يرغب العديد من الموظفين معرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك استعدادًا لشراء المستلزمات الأساسية المرتبطة بالشهر المبارك.

موعد مرتبات شهر فبراير 2026

قررت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر بدء صرف المرتبات غد الإثنين 16 فبراير 2026 المقبل.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الاثنين 16 فبراير 2026 للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك تعزيزا لقدرة الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالي، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة في المواعيد المقررة.

من جانبه قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية لكل الجهات الإدارية.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026

يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر فبراير من خلال عدة قنوات مختلفة وهي: «فروع البنوك، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي»، ضمن خطة الوزارة لتسهيل الاستلام وضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين دون أي عقبات.

وناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

الحد الأدنى لمرتبات شهر فبراير 2026

ـ الممتازة أو ما يُعادلها 13.800 جنيه

ـ العالية أو ما يُعادلها 11.800 جنيه

ـ مدير عام أو ما يُعادلها 10.300 جنيه

ـ الأولى أو ما يُعادلها 9.800 جنيه

ـ الدرجة الثانية أو ما يُعادلها 8.500 جنيه

ـ الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها 8000 جنيه

ـ الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها 7300 جنيه

ـ الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها 7100 جنيه

ـ الدرجة السادسة أو ما يُعادلها 7100 جنيه