مسؤول "رولز رويس" لـ صدى البلد: محركات A350 صُنعت حصريًا لطائرة مصر للطيران.. ولا تأخير في التسليمات

كشف جورج أبو نصر، الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بشركة "رولز رويس" العالمية، عن التفاصيل التقنية للمحركات التي تعمل بها طائرة مصر للطيران الجديدة Airbus A350-900، مؤكداً أنها تمثل ذروة التكنولوجيا في عالم المحركات النفاثة.

محرك "ترينت XWB".. حصري لـ طائرة مصر للطيران

وفي تصريحات خاصة مع “صدى البلد”، أوضح “أبو نصر ” أن المحرك من طراز (Trent XWB-84) هو المحرك الأكفأ في العالم حالياً، مشيراً إلى أنه صُمم بشكل حصري ليعمل على طائرات الإيرباص A350.

موضحًا أن هذا المحرك لا يخدم أي طرازات أخرى، حيث تم تطوير هندسته ليوفر أقصى درجات الهدوء وتوفير الوقود، مما يجعله المحرك المثالي للرحلات طويلة المدى التي تعتزم مصر للطيران تشغيلها.

جورج أبو نصر مسؤول رولز رويس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي

رولز رويس تبدد المخاوف: لا تأخير في طلبيات مصر

ورداً على التساؤلات العالمية حول أزمة سلاسل الإمداد، قال الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بشركة “رولز رويس” السوق المصري، إنه رغم التحديات التي تواجه صناعة الطيران عالمياً، إلا أن رولز رويس لم تسجل أي تأخير في تسليم محركات طائرات A350 الخاصة بمصر للطيران.

وقال: "نحن ملتزمون بالجدول الزمني، والمحركات وصلت في مواعيدها المحددة لتدعم خطة تحديث الأسطول المصري دون أي عوائق تقنية أو لوجستية".

وأشار أبو نصر إلى أن التعاون مع الناقل الوطني المصري يمتد عبر أجيال مختلفة من الطائرات، حيث تزود رولز رويس طرازات A330 و Boeing 787 Dreamliner بمحركاتها، واليوم تدخل مرحلة جديدة مع الـ A350.

وأكد أن الشركة تضع كافة إمكانياتها لدعم "مركز القاهرة للصيانة" لضمان استدامة تشغيل هذه المحركات المتطورة بأعلى معايير السلامة العالمية.