رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
أخبار البلد

مسؤول "رولز رويس" لـ صدى البلد: محركات A350 صُنعت حصريًا لطائرة مصر للطيران.. ولا تأخير في التسليمات

جورج أبو نصر مسؤول رولز رويس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي
جورج أبو نصر مسؤول رولز رويس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي
نورهان خفاجي

كشف جورج أبو نصر، الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بشركة "رولز رويس" العالمية، عن التفاصيل التقنية للمحركات التي تعمل بها طائرة مصر للطيران الجديدة Airbus A350-900، مؤكداً أنها تمثل ذروة التكنولوجيا في عالم المحركات النفاثة.

محرك "ترينت XWB".. حصري لـ طائرة مصر للطيران

وفي تصريحات خاصة مع “صدى البلد”، أوضح “أبو نصر ” أن المحرك من طراز (Trent XWB-84) هو المحرك الأكفأ في العالم حالياً، مشيراً إلى أنه صُمم بشكل حصري ليعمل على طائرات الإيرباص A350. 

موضحًا أن هذا المحرك لا يخدم أي طرازات أخرى، حيث تم تطوير هندسته ليوفر أقصى درجات الهدوء وتوفير الوقود، مما يجعله المحرك المثالي للرحلات طويلة المدى التي تعتزم مصر للطيران تشغيلها.

جورج أبو نصر مسؤول رولز رويس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي

رولز رويس تبدد المخاوف: لا تأخير في طلبيات مصر

ورداً على التساؤلات العالمية حول أزمة سلاسل الإمداد، قال الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بشركة “رولز رويس” السوق المصري، إنه رغم التحديات التي تواجه صناعة الطيران عالمياً، إلا أن رولز رويس لم تسجل أي تأخير في تسليم محركات طائرات A350 الخاصة بمصر للطيران.

وقال: "نحن ملتزمون بالجدول الزمني، والمحركات وصلت في مواعيدها المحددة لتدعم خطة تحديث الأسطول المصري دون أي عوائق تقنية أو لوجستية".

وأشار أبو نصر إلى أن التعاون مع الناقل الوطني المصري يمتد عبر أجيال مختلفة من الطائرات، حيث تزود رولز رويس طرازات A330 و Boeing 787 Dreamliner بمحركاتها، واليوم تدخل مرحلة جديدة مع الـ A350. 

وأكد أن الشركة تضع كافة إمكانياتها لدعم "مركز القاهرة للصيانة" لضمان استدامة تشغيل هذه المحركات المتطورة بأعلى معايير السلامة العالمية.

جورج أبو نصر مسؤول رولز رويس
رولز رويس مصر للطيران أزمة سلاسل الإمداد

