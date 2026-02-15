التعليم : 25 مارس .. موعد امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات شهر مارس 2026 (امتحانات الشهر الأول في الفصل الدراسي الثاني 2026 ) لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد امتحانات شهر مارس 2026 من يوم 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026 ، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك

أما عن امتحان شهر ابريل 2026 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026

مواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.