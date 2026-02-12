خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي

أكد الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، أن قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي لتصبح 13 عامًا (بدلًا من 12)، بضم مرحلة رياض الأطفال، ليبدأ سن الإلزام من 5 سنوات خلال عامين أو ثلاثة وهو مخطط يجب التأني فيه.

وقال كمال: يجب التأني لأنه ما زال هناك عجز في المدرسين ، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تعيين الأعداد الكافية وتوفير البيئة التعليمية الملائمة يمكن ضم مرحلة الروضة إلى التعليم الأساسي.

وأشار إلى أن جهود القضاء على عجز المعلمين في المواد الأساسية في جميع المدارس الحكومية، تمت بعدة وسائل منها إلغاء بعض المواد ودمج بعضها الآخر وتخفيض عدد حصص المادة الواحدة، مؤكداً أنه حتى بعد كل ذلك ما زال هناك عجز ليس بالقليل، لكن على الدولة مساعدة الوزير في استكمال خطته, وذلك بسرعة الانتهاء من إجراءات تعيين عشرت الآلاف ممن أنهوا كافة متطلبات التعيين.

وفيما يخص الحضور المدرسي ، قال الدكتور محمد كمال : مما لا شك فيه أن نسبة الحضور ارتفعت في العام الماضي عن الأعوام السابقة لكن في الوقت ذاته لم تصل النسبة إلى 90% خاصة ً إذا ما وضعنا المدارس الثانوية والدبلومات في الاعتبار. وإن كان يرجى إعادة النظر في كم التكليفات الذي لا يوجد له أي أساس من قواعد التقييم الصحيحة.

وقال كمال : الوزير أصاب في بعض ما كلف به في ولايته الأولى وهناك أمور لم يوفق فيها لأسباب معظمها يرجع للعقل الجمعي أو ضعف الإمكانيات وهو ما لا يمكن محاسبته عليه، لكن عليه النزول لأرض الواقع حتي تكون رؤيته أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه وأهداف الدولة. وبرغم أنه يعد من أنشط وزراء التربية والتعليم في العقود الأخيرة إلا أن ذلك لا يعني معيشته على أرض الواقع العملي بالشكل الذي يجعل أداءه يصل لما يرغب هو ذاته في الوصول إليه.

كما أشاد الدكتور محمد كمال ، بجهود الوزارة في تخفيض كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، وهو معدل يتوافق مع النظم العالمية. ويعد ذلك من الإنجازات الحقيقية للوزارة حيث استطاعت عن طريق إعادة هيكلة المواد واستغلال الفصول والفراغات تخفيض الكثافة التي وصلت في بعض المناطق إلى 200 طالب في الفصل إلى الرقم الحاضر والذي لا يزيد عادة عن 50 عاما.