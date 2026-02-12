فرص استثمارية .. أبو زيد: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا

أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، أن العالم يمر بتحديات جيوسياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" الشرق الأوسط منطقة جوار استراتيجي لأوروبا وتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية ".



واكمل احمد أبو زيد :" أوروبا حريصة على استقرار منطقة الشرق الأوسط كي تقيم علاقات اقتصادية معه في ظل مواجهة أوروبا للعديد من التحديات الأوروبية ".

ولفت أحمد أبو زيد :" مصر تعتبر واحة استقرار في المنطقة بالنسبة لقارة أوروبا وأوروبا تعتبر مصر شريك يعتمد عليه في حل أزمات المنطقة".

وتابع أحمد أبو زيد :" مصر تمنح الشركات الأوروبية فرص استثمارية كبيرة وموقع مصر الجغرافي متميز في قلب طريق التجارة العالمية ".

وأكمل احمد أبو زيد :" مصر قامت بتطوير كبير في البنية التحتية بما يمثل فرصة استثمارية كبيرة لأوروبا ومصر تعتبر صمام امان لمصالح أوروبا ".