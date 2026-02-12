قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات .. تفاصيل افتتاح أول مجزر مطابق للأكواد العالمية في مصر

هاني حسين

علق زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر، على افتتاح أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر شكر "النصف آلي" بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 45 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية وتحت اشراف الوزارة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وقال زغلول خضر  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:"  الرئيس السيسي  يهتم بتطوير القطاع الداجني والحيواني وتطوير المجازر ".

وتابع زغلول خضر :" في 2017 تم وضع خطة لتطوير المجازر الحكومية في مصر بعدد 464 مجزر وتم وضع ميزانية ضخمة للتطوير ".


واكمل زغلول خضر :" مجزر كفر شكر هو اول مجزر يتم تطبيق الأكواد العالمية فيه ويحتوي على وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات وتحويلها لسماد عضوي ".


ولفت زغلول خضر :"  الالتزام بالأكواد العالمية في إنشاء أي مجزر يفيدنا في حالة الحصول على  اعتماد من أي جهة دولية ".

مجزر أخبار التوك شو المجازر اللحوم مصر

