دعم بـ5 مليارات يورو .. سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية اقتصادية مع مصر

أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، أن العلاقات المصرية الأوروبية ممتدة وتاريخية والشراكة بدأت من أوائل الالفينيات.

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" مصر وأوروبا لديهما مصالح مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية ".



واكمل احمد أبو زيد :" هناك شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وهناك شراكة اقتصادية مزدهرة بين الجانبين ".

ولفت أحمد أبو زيد :" هناك حزمة دعم مالي أوروبي لمصر بقيمة 5 مليار يورو وهناك ضمانات استثمارات أوروبية بمصر بقيمة 1.8 مليار يورو ".

وتابع أحمد أبو زيد :" الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريك استراتيجي في كافة المناحي ".