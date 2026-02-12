الجامعة العربية.. منزلاوي يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، بمكتبه اليوم الخميس، السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بما أسفر عنه الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في بروكسل خلال شهر نوفمبر الماضي، من نقاشات بنّاءة وتبادل مثمر للرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين العربي والدولي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن استعراض أوجه التعاون القائمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.