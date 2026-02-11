وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون الاستراتيجية الأمنية الجديدة

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنّ وزراء دفاع دول الاتحاد يبحثون اليوم في بروكسل الاستراتيجية الأمنية الجديدة للتكتل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا تحديات متزامنة، تشمل تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة، إضافة إلى قيود صينية على صادرات معادن حيوية يحتاجها التكتل بشدة لدعم صناعات هامة.

كما تتزايد الحاجة إلى موارد مالية أكبر لتمويل خطط إزالة الكربون والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة روسيا.



