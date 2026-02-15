محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على كايزر تشيفز وحسم بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ظروف صعبة وغيابات مؤثرة.

الزمالك

وقال محمود فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية : “الزمالك فاز على كايزر تشيفز بسبب الجماهير اللي كانت ورا الفريق”

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 11 نقطة.

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.