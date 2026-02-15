قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية

رونالدو
رونالدو

في كرة القدم هناك نجوم يسجلون أهدافا وهناك من يحول كل عودة إلى بيان شخصي هكذا فعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر عندما خطف الأضواء مجددا بهدف أنيق في شباك الفتح ضمن ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي في ليلة حملت أبعادًا تتجاوز مجرد ثلاث نقاط.

لم تكن مشاركة رونالدو في اللقاء عادية فالنجم البرتغالي عاد إلى أجواء المنافسات بعد غياب قصير امتد لثلاث مباريات مباراتين في الدوري وواحدة في دوري أبطال آسيا 2 في فترة شهدت جدلًا واسعًا حول موقفه وانضباطه وتكهنات في الشارع الرياضي السعودي بشأن علاقته ببعض التفاصيل الفنية داخل الفريق..لكن الرد جاء بالطريقة التي اعتادها الدون طوال مسيرته بأن تكون داخل الملعب فقط.

رسالة واضحة

احتاج رونالدو إلى 18 دقيقة فقط ليضع بصمته من خلال عرضية متقنة من السنغالي ساديو ماني ارتقى لها القائد البرتغالي بذكاء تمركزي وخبرة سنوات ليحول الكرة إلى الشباك بلمسة حاسمة أعادت التأكيد على أن الحس التهديفي لا يشيخ.

الهدف لم يكن مجرد افتتاح للنتيجة بل كان إعلانا صريحًا بأن رونالدو لا يزال الرقم الأصعب في معادلة الدوري مهما تبدلت الظروف أو تعالت الأصوات المشككة.

اشتعال جديد

برفع رصيده إلى 18 هدفًا هذا الموسم دخل رونالدو بقوة في قلب سباق الحذاء الذهبي متساويا مع المكسيكي جوليان كينونيس مهاجم القادسية بينما يطارِد الإنجليزي إيفان توني نجم الأهلي السعودي صاحب الـ20 هدفًا.

اللافت في الأمر أن رونالدو لا ينافس فقط مهاجمين أصغر منه سنا بل يتفوق في معدلات الحسم والتأثير المباشر في المباريات الكبرى ما يعكس عقلية لاعب يرى في كل موسم فرصة جديدة لإثبات الذات.

العمر مجرد رقم

بعمر 41 عامًا و9 أيام كتب رونالدو سطرا جديدا في سجل تاريخ الدوري السعودي ليصبح ثالث أكبر لاعب يسجل في دوري المحترفين خلف حسين عبدالغني وعصام الحضري.

وبالنسبة لجمهور الكرة المصرية فإن وجود اسم الحضري في هذه القائمة يمنح الحدث بعدا إضافيا إذ يجمع بين أسطورتين من جيلين مختلفين في قائمة واحدة عنوانها الاستمرارية والتحدي.

عقدة الفتح تتواصل

بعيدا عن الأرقام العامة يملك رونالدو علاقة خاصة بشباك الفتح فقد رفع رصيده إلى 11 مساهمة تهديفية في مواجهاته أمام الفريق (9 أهداف وصناعتان) ليؤكد أنه الهداف التاريخي لهذه المواجهات.

هذا التفوق المتكرر لا يعكس فقط جودة فردية بل قدرة على قراءة المنافسين وتكرار النجاح أمامهم وهي سمة لا تتوفر إلا للاعبين الكبار.

رونالدو ومشروع الدوري السعودي

هدف رونالدو الأخير يفتح بابًا لتحليل أوسع خاصة عن ماذا يعني استمرار تألقه للدوري السعودي نفسه؟

منذ قدومه شكل النجم البرتغالي نقطة تحول في صورة المسابقة عالميًا ليس فقط تسويقيا بل فنيا أيضا وأن استمراره في تسجيل الأهداف والمنافسة على صدارة الهدافين يمنح البطولة مصداقية تنافسية ويؤكد أن الأسماء الكبيرة لم تأت للسياحة الكروية بل للمنافسة الحقيقية.

كما أن حضوره القيادي داخل النصر يعكس جانبا مهمًا في مشروع النادي الذي يسعى للموازنة بين النجومية العالمية والطموح المحلي.

بين الجدل والحسم

الفترة الماضية شهدت حديثا عن تمرد أو حالة توتر لكن ما حدث أمام الفتح أعاد ترتيب المشهد وأن رونالدو لا يجيد الدخول في معارك كلامية طويلة وطريقته المفضلة دائمًا هي الرد بالأهداف.

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر الفتح دوري روشن السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأوقاف

وزارة الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم بالديوان العام معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع التضامن

الدعاء

دعاء أواخر شعبان.. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان

الصلاة

ما حكم صيام تارك الصلاة وهل يقبل منه؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد