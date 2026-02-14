النصر يتفوق على الفتح بهدف رونالدو في الشوط الأول بالدوري السعودي

تفوق النصر على مضيفه الفتح، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، في ختام منافسات الجولة الـ 22 الدوري السعودي .



أحرز رونالدو هدف تقدم النصر في الدقيقة 18 بعد متابعته لعرضية النجم السنغالي ساديو ماني ليعلن تقدم فريقه بهدف نظيف في الشوط الأول.

ويحتل الفتح المركز العاشر برصيد 24 نقطة بينما يتواجد النصر بمركز الوصافة برصيد 49 نقطة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي :-

حراسة المرمى: ماثيوس.

الدفاع: الغنام، مارتينيز، سيماكان والعمري.

الوسط: الخيبري، بروزوفيتش وكومان.

الهجوم: رونالدو، ماني وفيليكس.