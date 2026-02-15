قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
ارتفاع أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 24 الأعلى قيمة
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رقم قياسي جديد.. عبد الله السعيد يعتلي عرش الأرقام العربية

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بأداء عبد الله السعيد مع نادي الزمالك أمام كايزر تشيفز وإحراز هدف خاصة مع تقدم سنه.

الزمالك

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك “عبد الله السعيد يدخل التاريخ ويصبح أكبر لاعب عربي سنا يسجل هدفا في جميع بطولات أفريقيا سواء للأندية أو للمنتخبات”.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد من مواليد 13 يوليو 1985 وسجل هدف اليوم وعمره 40 عاما و7 أشهر" .

وأضاف “ السعيد أصبح أكبر لاعب عربي يسجل هدفا في جميع بطولات أفريقيا (كأس أمم أفريقيا للمنتخبات ، وكأس أمم أفريقيا للمحليين ، ودوري أبطال أفريقيا ، وكأس الكونفيدرالية ، وكأس السوبر الأفريقي ، ودوري السوبر الأفريقي”

والجدير بالذكر أن عبد الله السعيد، نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه أمس على حساب كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. 

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على كايزر تشيفز وحسم بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ظروف صعبة وغيابات مؤثرة. 

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 11 نقطة.

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

عبدالله السعيد الزمالك الاهلي

