رقم قياسي جديد.. عبد الله السعيد يعتلي عرش الأرقام العربية

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بأداء عبد الله السعيد مع نادي الزمالك أمام كايزر تشيفز وإحراز هدف خاصة مع تقدم سنه.

الزمالك

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك “عبد الله السعيد يدخل التاريخ ويصبح أكبر لاعب عربي سنا يسجل هدفا في جميع بطولات أفريقيا سواء للأندية أو للمنتخبات”.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد من مواليد 13 يوليو 1985 وسجل هدف اليوم وعمره 40 عاما و7 أشهر" .

وأضاف “ السعيد أصبح أكبر لاعب عربي يسجل هدفا في جميع بطولات أفريقيا (كأس أمم أفريقيا للمنتخبات ، وكأس أمم أفريقيا للمحليين ، ودوري أبطال أفريقيا ، وكأس الكونفيدرالية ، وكأس السوبر الأفريقي ، ودوري السوبر الأفريقي”

والجدير بالذكر أن عبد الله السعيد، نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه أمس على حساب كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على كايزر تشيفز وحسم بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ظروف صعبة وغيابات مؤثرة.

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 11 نقطة.

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.