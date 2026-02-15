بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا

وجّه أحمد دويدار رسالة إلى لاعب الزمالك خوان بيزيرا، محذرًا إياه من خلع القميص عقب تسجيله الأهداف، حتى لا يتعرض للإنذار أو الطرد خلال المباريات.

خوان بيزيرا

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك"مالك يا صاحبي انت كل جون هتجيبه تقلع التيشيرت هتاخد انذار وممكن تطرد في اي وقت افرح براحتك بس بلاش تقلع التيشيرت"

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.