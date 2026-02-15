قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي بحلقة خاصة في واحد من الناس.. الليلة

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

في حلقة دينية حلقة من برنامج واحد من الناس، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد، علي قناة الحياة بمناسبة قدوم شهر رمضان، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الشيخ ربيع جمعة والمنشد محمد السوهاجي وذلك بمناسبة تلك الأيام المباركة ، واننا مقبلين علي افضل الشهور وهو شهر الصيام وكيف نستعد لهذا الشهر العظيم واهمية قراءة القرأن والصدقات وصلة الرحم والصلاة والأعمال الصالحة والتي لابد نكثر منها.

وتتناول الحلقة الحديث عن منزلة وفضل شهر رمضان  وهذه الليالي المباركة والعبادات المستحبة فيها وأفضل الأدعية المستجابة.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أيضا المنشد الدينى محمد السوهاجي، ويشدو بأجمل الابتهالات الدينية . 

برنامج واحد من الناس

الجدير بالذكر أن برنامج واحد من الناس يذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة قناة الحياة.

برامج عمرو الليثي 

من جهة أخرى، كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تفاصيل برامجه في شهر رمضان المبارك، المتزامن مع العام الميلادي 2026. 

وقال عمرو الليثي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «عندي في رمضان برنامجين على قناة الحياة، الأول برنامج أجمل ناس مصر البرنامج ده بننزل الشوارع بنلف في كل شوارع مصر وبنحقق أمنيات الناس في لحظتها كل واحد بنقابله بالصدفة إن شاء الله بنحقق له أمنيته وده حاجة بتسعدني جدا.. وفي الراديو عندنا برنامج أبواب الخير الناس بتكلم على الهواء يوميا ودي السنة العاشرة البرنامج ده بيستمر على راديو مصر». 

وتابع عمرو الليثي: «أنا ببقى حريص جدا في رمضان وسط هذا الكم الهائل من البرامج الدرامية والكوميدية والمنوعات والبرامج اللي بنسميها برامج النميمة إن يكون في برامج خيرية وإنسانية تطبطب على الناس ونحاول نعبر عن أحلام الناس وأمنياتهم عشان كده بقدم برامج كلها في رمضان خيرية كنت زمان بعملها برامج حوارية لكن قررت من عشر سنين إن أنا رمضان بالنسبالي برامج إنسانية فقط».

وأضاف عمرو الليثي: «احنا بتعامل ربنا ودي تجارة مع مع ربنا أولاً و90% من الحالات التي بنساعدها لا تظهر على الشاشة واللي بيظهروا يملكون رغبة أن يظهروا لكي يحكوا تجربة إنسانية في المقام الأول لكن أغلب الحالات ما بتظهرش نحن لدينا فريق عمل من خريجين كليات إعلام المتميزين شغالين على الحالات بياخدوها بيتابعوا الحالة من أول ما تبقى مريضة لغاية ما تتعالج». 

