تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل بائع خضراوات في حدائق القبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بقتل بائع خضراوات في منطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة



وكشفت تحريات المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين زبون وبائع خضراوات على مبلغ مالي لا يزيد على 4.5 جنيه، فتطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، وحاول الأهالي فض المشاجرة لكن فشلت محاولتهم، كما أن المتهم استغل تدخل الأهالي لفض المشاجرة واستل سلاحا أبيض من بين طياته، وهجم مرة أخرى على المجني عليه وقام بطعنه فى الرقبة فسقط المجني عليه على الأرض وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة بائع خضروات به عدة إصابات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.