تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة قتــ.ـل زوجته بعد تعذيبها بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته عرفيًا بعد تعذيبها وتكبيلها وإلقائها من شرفة مسكنها بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة بها آثار تعذيب وكدمات وكسور متفرقة يجسدها وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا كان متزوجًا من المجني عليها عرفيًا، ونشبت بينهما خلافات بعدما ساورته الشكوك حول سلوكها، ما دفعه إلى الاعتداء عليها وتعذيبها وتكبيلها قبل أن يلقي بها من الطابق العلوي، حتى لقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج قتل محاكمة

