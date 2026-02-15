تجديد حبس عامل بتهمة قتــ.ـل زوجته بعد تعذيبها بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته عرفيًا بعد تعذيبها وتكبيلها وإلقائها من شرفة مسكنها بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة بها آثار تعذيب وكدمات وكسور متفرقة يجسدها وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا كان متزوجًا من المجني عليها عرفيًا، ونشبت بينهما خلافات بعدما ساورته الشكوك حول سلوكها، ما دفعه إلى الاعتداء عليها وتعذيبها وتكبيلها قبل أن يلقي بها من الطابق العلوي، حتى لقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.