المرافعة في محاكمة 56 متهما بـ«خلية التجمع»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، المرافعة في محاكمة 56 متهما في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية التجمع".

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول وآخرين بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين إلى الجماعة موضوع الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.