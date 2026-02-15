المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه

عبر حسن علي عيسى، المدير العام لنادي الهلال السوداني، عن سعادته البالغة بتأهل الهلال لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا؛ واصفًا بأن الهلال يفعل "المستحيل" رغم الظروف الصعبة".

وتابع حسن علي عيسى في مداخلة هاتفية ببرنامج الكلاسيكو الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح على قناة ON E: "على الجميع أن يخشى الهلال في دور الـ8.. ولا نخشى الأهلي إذا تأهل وصيفًا لمجموعته، إذا واجهناه سنفوز عليه".

وواصل: "لا يهمنا من سنواجه في دور الـ8.. هدفنا الأدوار المتقدمة في دوري الأبطال".

وتابع: "الهلال يبدع في دوري الأبطال، ومتصدر الدوري الرواندي ويسير على خطى ثابتة رغم الظروف الصعبة.. نحن نؤدي مهمتنا الوطنية على أفضل شكل".