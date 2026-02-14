قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي قامت بإعداد 350 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي.. ماذا سيحدث؟

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
أحمد أيمن

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشرى سارة لجماهير المارد الأحمر قبل ساعات من مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتواجد في صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا، برصيد 9 نقاط، في حين يأتي فريق الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويأتي فريق يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يقبع فريق شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في تمام السادسة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي على قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث استقرت إدارة قنوات بي إن سبورت على معلق المباراة، على أن يكون خليل البلوشي عبر قناة بي إن سبورت 2.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي

استقر المدرب الدنماركي ييس توروب على إعادة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي إلى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعد أن جلس شوبير على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، حيث شارك محمد الشناوي في تلك المباراة مما يعكس التنافس القوي بين الحارسين على مركز حراسة المرمى.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني – كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - بن رمضان - بن شرقي - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان.

بشرى سارة لجماهير الأهلي

وجه مجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية إلى محمود توفيق وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الأحد 15 فبراير الجاري، باستاد القاهرة الدولي.
وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال بيانه، عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

