قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»
فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير
سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق
علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»
غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بواقعة أطفـال مدرسة سيدز للغات

محكمة
محكمة
رامي المهدي

تنظر محكمة الجنح المختصة، محاكمة المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرسة سيدز للغات للخطر داخل المدرسة نتيجة الإهمال.


وكانت أمرت النيابة العامة بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.

كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.


وأقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.


 

محكمة الجنح أطفال مدرسة سيدز أطفال مدرسة سيدز للغات مدرسة سيدز للغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ترشيحاتنا

ملتقى النحت

30 عامًا من الإبداع.. حمدي السطوحي: سيمبوزيوم أسوان منصة عالمية تواصل الإرث الحضاري المصري

ملتقى النحت

مُرحّبة بالفنانين الأجانب.. وزيرة الثقافة تتحدّث بـ 3 لغات في ختام ملتقى أسوان الدولي للنحت

عمر شريف

عمر شريف يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية» | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد