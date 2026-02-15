ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي

أشادت صحيفة The Guardian بالمستوى الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح خلال فوز ليفربول بثلاثية نظيفة على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدة أن اللاعب استعاد بريقه في توقيت مثالي مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوك كانت تحيط بمستقبل صلاح قبل أسابيع قليلة، وتحديدًا عقب مواجهة الفريقين في ديسمبر، إلا أن النجم المصري رد عمليًا داخل الملعب، ليؤكد أهميته من جديد تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وسلط التقرير الضوء على مساهمة صلاح الحاسمة في اللقاء، بعدما قدم تمريرة مميزة في الهدف الثاني، قبل أن يختتم الثلاثية بنفسه من ركلة جزاء، ليواصل تأثيره المباشر في النتائج.

ووصفت الصحيفة لمسته في هدف دومينيك سوبوسلاي بأنها لقطة فنية عكست ذكاءه وسرعة قراره داخل منطقة الجزاء.

كما أكدت أن عودة صلاح بهذا الشكل تمثل دفعة قوية لليفربول في سباق البطولات، خاصة مع تحسن الفاعلية الهجومية للفريق، موضحة أن تأثيره لا يقتصر على التسجيل، بل يمتد إلى صناعة اللعب والتحركات التي تفتح المساحات أمام زملائه.

واختتمت الصحيفة إشادتها بالتأكيد على أن صلاح بعث برسالة واضحة مفادها أنه لا يزال أحد أبرز مفاتيح اللعب في ليفربول، وأن استعادته لمستواه جاءت في التوقيت الذي يحتاجه الفريق بشدة.