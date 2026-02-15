غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية

قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل إلى مدينة "مومباي" غدا في زيارة رسمية إلى البلاد من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضافت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزعيمين سيشهدان توقيع مذكرات تفاهم في مدينة "مومباي" قبل أن يتوجها إلى العاصمة الهندية (نيودلهي) لحضور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026.

وأشارت الوزارة إلى أن ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون سيزوران "مومباي" ونيودلهي" خلال زيارتهما للهند في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري.

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة لماكرون إلى الهند بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مما يشير إلى استمرار الزخم في الشراكة الاستراتيجية بين نيودلهي وباريس مع التركيز بشكل خاص على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات النا