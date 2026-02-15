بدء نظر محاكمة 39 متهما بقضية خلية مدينة نصر .. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 19857 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر.

جماعة إرهابية

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 26 ابريل 2020، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع والعشرون حاز طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة.