وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
ارتفاع أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 24 الأعلى قيمة
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
أخبار العالم

الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة

هرتسوج
القسم الخارجي

تصاعدت حدة التوتر السياسي في إسرائيل عقب هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على خلفية امتناعه عن منح عفو لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القضايا الجنائية المرفوعة ضده.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت مصادر مقربة من الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوج يعتبر التصريحات الأمريكية "تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء"، مشددة على أن ما صدر "لا يندرج في إطار النقد السياسي المشروع، بل يشكل مساسا مباشرا بمكانة مؤسسة الرئاسة وسيادة إسرائيل".

طلب توضيح علني من نتنياهو

وبحسب المصادر، ينتظر هرتسوج توضيحا مباشرا من نتنياهو بشأن ما إذا كان قد أيد أو شجع التصريحات الحادة التي أدلى بها ترامب. وأوضحت أن الرئيس تلقى خلال عطلة نهاية الأسبوع عشرات الاستفسارات من مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة حول خلفية التصريحات، ما جعل المطالبة بتوضيح رسمي "أمرا ضروريا وعلنيا".

وأضافت أن هناك "فرقا واضحا بين الاختلاف السياسي والإهانة الشخصية"، معتبرة أن الهجوم الأمريكي تجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية وأثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القيادتين.

شبهات تنسيق غير معلن

وفي سياق متصل، تساءلت مصادر رئاسية عما إذا كان نتنياهو قد نقل لترامب انطباعا مفاده أن فرص حصوله على العفو الرئاسي ضعيفة، وهو ما قد يكون دفع الرئيس الأمريكي إلى إطلاق هجومه غير المسبوق.

ولم تستبعد المصادر احتمال وجود "تنسيق غير معلن" سبق التصريحات، محذرة من أن ثبوت أي دور لنتنياهو في تحفيز هذا الهجوم سيعد "تجاوزا لا يمكن القبول به"، لما يحمله من أبعاد تمس بالتوازن الدستوري في الدولة.

خلفية طلب العفو

وكان نتنياهو قد تقدم في نوفمبر الماضي بطلب رسمي للحصول على عفو رئاسي، مستندا إلى ما وصفه بـ"مصلحة الدولة"، ومبررا الخطوة بالحاجة إلى إدارة شؤون إسرائيل في ظل تحديات أمنية وسياسية متصاعدة.

في المقابل، لم تصدر الرئاسة الإسرائيلية قرارا نهائيا بشأن الطلب حتى الآن، فيما تشير تقديرات سياسية إلى أن احتمالات منحه العفو لا تزال محدودة، في ظل حساسية الملف وتداعياته القانونية والدستورية.

التوتر السياسي في إسرائيل إسرائيل إسحاق هرتسوج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو العفو عن نتنياهو

