بناء على طلب نتنياهو: جدعون ساعر يمثل إسرائيل في اجتماع مجلس السلام بشأن غزة

يمثّل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إسرائيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام في غزة بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر عقد الاجتماع الأول لمجلس السلام، هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وجاء طلب تمثيل جدعون ساعر لإسرائيل، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم حضوره.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة هي التي وضعت حدا للحرب في غزة وليس الأمم المتحدة، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نجحنا في تحرير المحتجزين في غزة والتصدي لتحركات إيران بالمنطقة، مشيرا إلى أن تقويض البرنامج النووي الإيراني تطلب تدخل الولايات المتحدة.

وقال روبيو :لا نريد أن يكون حلفاؤنا ضعفاء إضافة ولا نريد السيطرة على أوروبا، والعمل المشترك مع أوروبا سيساعد في استعادة سياسة خارجية عاقلة.