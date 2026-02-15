إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة

كشفت صحيفة “جيروزالم بوست” أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وضعت خطة جديدة تهدف إلى استقطاب نحو 30 ألف مستوطن جديد خلال عام 2026، في إطار مساعيها لتعزيز معدلات الهجرة إلى البلاد.

وبحسب التقرير، تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من تصاعد ما تصفه بموجات “معاداة السامية” في عدد من دول العالم، باعتبارها دافعاً إضافياً لتشجيع اليهود على الهجرة والاستقرار في إسرائيل.

وتشمل الخطة حملات ترويجية موسعة وتسهيلات إجرائية، إلى جانب برامج دعم مادي ولوجستي للمهاجرين الجدد.

ورغم الطموحات المعلنة، تشير البيانات إلى أن معدلات الهجرة من الدول الغربية، التي تعول عليها إسرائيل بشكل كبير، لا تزال متواضعة ودون التوقعات الرسمية.

ويرى مراقبون أن عوامل اقتصادية واجتماعية في بلدان المنشأ، فضلاً عن التحديات الأمنية والمعيشية في إسرائيل، قد تؤثر في قرارات الهجرة.