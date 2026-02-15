قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
أخبار العالم

إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة “جيروزالم بوست” أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وضعت خطة جديدة تهدف إلى استقطاب نحو 30 ألف مستوطن جديد خلال عام 2026، في إطار مساعيها لتعزيز معدلات الهجرة إلى البلاد.

وبحسب التقرير، تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من تصاعد ما تصفه بموجات “معاداة السامية” في عدد من دول العالم، باعتبارها دافعاً إضافياً لتشجيع اليهود على الهجرة والاستقرار في إسرائيل. 

وتشمل الخطة حملات ترويجية موسعة وتسهيلات إجرائية، إلى جانب برامج دعم مادي ولوجستي للمهاجرين الجدد.

ورغم الطموحات المعلنة، تشير البيانات إلى أن معدلات الهجرة من الدول الغربية، التي تعول عليها إسرائيل بشكل كبير، لا تزال متواضعة ودون التوقعات الرسمية. 

ويرى مراقبون أن عوامل اقتصادية واجتماعية في بلدان المنشأ، فضلاً عن التحديات الأمنية والمعيشية في إسرائيل، قد تؤثر في قرارات الهجرة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية استقطاب نحو 30 ألف مستوط إسرائي الاستقرار في إسرائيل تشجيع اليهود على الهجرة معاداة السامية

