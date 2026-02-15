قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية تعيد الانضباط للسوق وتنتصر للمواطن

سولاف درويش
سولاف درويش
فريدة محمد

أشادت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا للظروف المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، وحرص القيادة السياسية على أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.


وأوضحت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة الإعلان عن الدعم النقدي المباشر وصرف مرتبات شهر فبراير قبل حلول الشهر الكريم يمثل رسالة طمأنة حقيقية، ويعزز من الاستقرار المجتمعي في توقيت بالغ الحساسية. كما ثمّنت ما تضمنه الاجتماع من دعم لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية معًا.

 إجراءات حاسمة ومشددة للرقابة على الأسواق


وطالبت النائبة سولاف درويش الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ومشددة للرقابة على الأسواق، والتصدي لأي محاولات لاستغلال القرارات الإيجابية في رفع الأسعار أو تخزين السلع مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، وتفعيل آليات ضبط الأسعار، وإعلان قوائم استرشادية واضحة للسلع الأساسية، حتى تصل آثار الحزمة الاجتماعية إلى المواطن كاملة دون أن تلتهمها موجات الغلاء.


كما دعت إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بين وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز، وليس فقط في العواصم الكبرى، مع تشديد العقوبات على المخالفين مؤكدة أن توجيهات القيادة السياسية وضعت الحكومة أمام اختبار حقيقي للانضباط والسرعة والكفاءة، وأن نجاح الحزمة الاجتماعية لن يقاس فقط بقيمتها المالية، بل بقدرتها على حماية المواطن من جشع الأسواق، وصون كرامته في شهر الرحمة والبركة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة سولاف درويش مجلس النواب البنوك النقابة العامة للعاملين بالبنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا موديل 2014

تويوتا كورولا 2014 سعرها 600 ألف جنيه

هاتف كافيار

بسعر لن تصدقه.. إصدار فاخر لهاتف آيفون 17 برو.. إليك التفاصيل كاملة

أندرويد 17 بيتا

أندرويد 17 بيتا يعود للظهور بعد تأجيل مفاجئ.. أدوات احترافية جديدة

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد