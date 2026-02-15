برلمانية: قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية تعيد الانضباط للسوق وتنتصر للمواطن

أشادت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا للظروف المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، وحرص القيادة السياسية على أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.



وأوضحت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة الإعلان عن الدعم النقدي المباشر وصرف مرتبات شهر فبراير قبل حلول الشهر الكريم يمثل رسالة طمأنة حقيقية، ويعزز من الاستقرار المجتمعي في توقيت بالغ الحساسية. كما ثمّنت ما تضمنه الاجتماع من دعم لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية معًا.

إجراءات حاسمة ومشددة للرقابة على الأسواق



وطالبت النائبة سولاف درويش الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ومشددة للرقابة على الأسواق، والتصدي لأي محاولات لاستغلال القرارات الإيجابية في رفع الأسعار أو تخزين السلع مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، وتفعيل آليات ضبط الأسعار، وإعلان قوائم استرشادية واضحة للسلع الأساسية، حتى تصل آثار الحزمة الاجتماعية إلى المواطن كاملة دون أن تلتهمها موجات الغلاء.



كما دعت إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بين وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز، وليس فقط في العواصم الكبرى، مع تشديد العقوبات على المخالفين مؤكدة أن توجيهات القيادة السياسية وضعت الحكومة أمام اختبار حقيقي للانضباط والسرعة والكفاءة، وأن نجاح الحزمة الاجتماعية لن يقاس فقط بقيمتها المالية، بل بقدرتها على حماية المواطن من جشع الأسواق، وصون كرامته في شهر الرحمة والبركة.