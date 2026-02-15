قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
ارتفاع أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 24 الأعلى قيمة
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل تشريعية الشيوخ يطالب بإلزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح

المستشار أحمد حلمى الشريف
المستشار أحمد حلمى الشريف
فريدة محمد

أعرب المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ عن تقديره العميق لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية عاجلة قبل شهر رمضان، معتبرًا أن القرار يعكس حسًا وطنيًا ومسؤولية اجتماعية رفيعة تجاه المواطنين محدودي الدخل.


وأوضح " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن صرف مرتبات فبراير مبكرًا، إلى جانب الدعم النقدي المباشر، خطوة تعزز القدرة الشرائية للمواطنين في توقيت يشهد زيادة موسمية في الطلب على السلع. كما أشار إلى أهمية استمرار جهود خفض المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

علاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار


وأكد أن دعم قطاع الصحة وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استكمالًا لمسار بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع الإصلاحات الضريبية والجمركية لدعم الصناعة الوطنية.


وشدد المستشار أحمد حلمى الشريف على ضرورة إعلان حالة طوارئ رقابية في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة أعداد المفتشين التموينيين، وتكثيف الحملات المفاجئة، وضبط أي تلاعب في الأسعار أو نقص مصطنع في السلع.


وطالب بإلزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مع مصادرة السلع المحتكرة وإعادة طرحها للمواطنين بأسعار عادلة.


وأكد أن الدولة قامت بدورها في دعم المواطن، ويبقى على الحكومة أن تحسم معركة ضبط الأسواق بلا تهاون، حتى تصل قرارات القيادة إلى كل بيت مصري كما أرادتها القيادة السياسية رحمة وعدالة واستقرار

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدستورية المستشار أحمد حلمى الشريف معركة الأسعار تشريعية الشيوخ الاجتماعية

