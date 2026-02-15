وكيل تشريعية الشيوخ يطالب بإلزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح

أعرب المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ عن تقديره العميق لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية عاجلة قبل شهر رمضان، معتبرًا أن القرار يعكس حسًا وطنيًا ومسؤولية اجتماعية رفيعة تجاه المواطنين محدودي الدخل.



وأوضح " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن صرف مرتبات فبراير مبكرًا، إلى جانب الدعم النقدي المباشر، خطوة تعزز القدرة الشرائية للمواطنين في توقيت يشهد زيادة موسمية في الطلب على السلع. كما أشار إلى أهمية استمرار جهود خفض المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

علاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار



وأكد أن دعم قطاع الصحة وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استكمالًا لمسار بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع الإصلاحات الضريبية والجمركية لدعم الصناعة الوطنية.



وشدد المستشار أحمد حلمى الشريف على ضرورة إعلان حالة طوارئ رقابية في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة أعداد المفتشين التموينيين، وتكثيف الحملات المفاجئة، وضبط أي تلاعب في الأسعار أو نقص مصطنع في السلع.



وطالب بإلزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مع مصادرة السلع المحتكرة وإعادة طرحها للمواطنين بأسعار عادلة.



وأكد أن الدولة قامت بدورها في دعم المواطن، ويبقى على الحكومة أن تحسم معركة ضبط الأسواق بلا تهاون، حتى تصل قرارات القيادة إلى كل بيت مصري كما أرادتها القيادة السياسية رحمة وعدالة واستقرار